Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezalet!

Instagram hesabından bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif S. hakkında soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medyada Elif S. isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif S.'nin tutuklanması için İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, "Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" diye paylaşımda bulundu.

"TUTUKLANSIN" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da binlerce kullanıcı, Elif S.'nin tutuklanması için paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımların artması üzerine emniyet harekete geçti. Hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü.