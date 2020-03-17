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  3. 17 Mart 2020 23:41

Sosyal medyayı sallayan görüntü hakkında Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, yurtdışından gelen bir yolcunun otobüsten indirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" dedi.

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Fransa'nın başkenti Paris'ten Türkiye'ye gelen yolcu uçağındaki bir kişinin, İstanbul Havalimanı'ndan karantina giden otobüsten indirilip özel bir araçla götürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan Soylu, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

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