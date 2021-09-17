Sosyal medyayı sallayan video: Sınıf başkanı seçilen öğrenci Erdoğan taklidi yaptı
Okulların açılması ile birlikte, sınıf başkanı seçilen bir öğrencinin Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi yapması sosyal medyanın gündemine oturdu.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın orman yangınlarının ardından mağdur vatandaşlara otobüs üzerinden çay atması Z kuşağının gündeminde.
Okulların açılmasının ardından sınıflara giren öğrenciler, sosyal medyada da dikkat çeken paylaşımlar yapmaya başladı.
Bir öğrenci de sınıf başkanı seçilmesinin ardından Erdoğan’ın taklidini yaptı. Başkan seçilen öğrenci arkadaşlarına çay fırlattı. Bu anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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