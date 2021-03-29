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Sosyal medyayı sallayan zikir görüntüleri

Sosyal medya platformu TikTok’ta yayınlanan bir videoda bir tarikatın zikir yaptığı görüntüler tepki çekti. Zikir sırasında maske taktıkları görülen kişiler, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

TikTok’ta yayınlanan bir videoda bir tarikatın zikir yaptığı göründü. Zikir sırasında sosyal mesafe kurallarının hiçe sayan kişilerin ağızlarında maske olması da gündem oldu.

Son dönemde korona virüs vaka sayılarını artmasıyla beraber, vefat sayıları da artış gösterdi. Bir tarikatın yapmış olduğu zikir görüntüleri ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. Maske takan tarikat üyelerinin, sosyal mesafeyi önemsemediği görüntülendi. 

Etiketler zikir zikir videosu tiktok
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