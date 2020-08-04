Sosyal mesafe hiçe sayıldı! Yüzlerce kişi bir anda vapura koştu

Kurban Bayramı'nda tatile gidemeyen İstanbulluların gözdesi özellikle Adalar oldu. Bayramın son üç günü Adalar'a giden vapurlar doldu taştı. Vapurlar kadar iskelelerde de manzara aynıydı. Kabataş iskelesinde kaydedilen görüntü ise görenleri şaşkına çevirdi. Corona virüs tedbirlerini hiçe sayan yüzlerce kişi, görevlilerin izin vermesiyle bir anda vapura doğru koştu. O anda adeta halk koşusunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Vapurda yer yapmak isteyenler birbiri ile yarıştı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o görüntüler bayramdan geriye kalan dikkat çekici anlardan birini oluşturdu.