Sosyetik koleksiyonere tarihi eser operasyonu

İstanbul’da polis, sosyetenin tanınan isimlerinden A.E.G.’ye yönelik tarihi eser operasyonu düzenledi. Nişantaşı’nda gözaltına alınan A.E.G.’nin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin yıllık objelerinde aralarında bulunduğu bin 134 ‘kaçak’ yollarla elde edilen tarihi eser ele geçirildi.İki yıl önce de gözaltına alınana A.E.G.’nin koleksiyoner belgesi yıllar önce iptal edildiği öğrenildi.

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polisi harekete geçiren olay 20 Eylül 2017'de düzenlenen operasyonda, iki ayrı camiden çalınan hat levhalar, sosyetenin tanınan isimlerinden A.E.G. isimli bir koleksiyoncunun adresinde ele geçirildi.

Bu olayda gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



Şüphelinin elinde farklı kaçak tarihi eserler olduğunu belirleyen polis, A.E.G.'yi takip altına aldı. A.E.G.'nin kaçak yollardan elde ettiği farklı tarihi eserleri depoladığı 3 adres tespit edildi. Araştırmaların ardından Şişli Nişantaşı'ndaki adreslere operasyon düzenlendi.

BİN 134 ESER

Arkeolog polislerin de katıldığı operasyonda, A.E.G. gözaltına alındı.

Aramalarda ise Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve milattan önce 2'inci ve 1'inci yüzyıl dönemlerine ait bin 134 parça eser ele geçirildi.

Eserler arasında, “Meryem Ana Çocuk İsa”, resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği “Şamdan”, Anadolu'nun tarihi geçmişini yansıtan ve döneminin nadide parçaları, taşınmaz kültür varlıklarından sökülme “Steller”, “Sikke”, “Çini” ve “Bordür” ele geçirildi.

MERYEM ANA, ÇOCUK İSA

Ele geçirilen eserlere paha biçilemezken, Bizans Dönemi'ne ait 700 yıllık Meryem Ana ve Çocuk İsa ikonasının çok önemli olduğu belirtildi. Kilise ya da bazilikadan çalınmış olabileceği belirtilen eserlerin, koleksiyoncular tarafından çok ilgi gören ürünler olduğu belirtildi.

MİRASIMIZI YAĞMALATMAYACAĞIZ

Ele geçirilen eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Adreslerde bulunan şamdanlarda yakılan mumlar eşliğinde gerçekleşen sergide, “Tarihi mirasımızın yağmalanmasına izin vermeyeceğiz” yazan mesaj dikkat çekti.

MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.