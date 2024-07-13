Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine: ''Cellatlar, alçaklar''

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Cumhuriyet gazetesine "Haysiyet celladı alçaklar" diyerek seslendi ve dokunulmazlığının kalkması için TBMM'ye başvuracağını açıkladı.

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti milletvekili Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet gazetesine çok sert sözlerle yüklendi.

Soylu ayrıca aynı paylaşımda dokunulmazlığın kaldırılması için Meclis'e müracaat edeceğini söyledi.

Soylu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi ! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Size yakında bir imkan daha vereceğim.. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim.. Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz… fetöcüler, pkk’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri soros’un çocukları siz de gelin. Allah büyüktür ve adildir…"