Soylu'dan ''Suriyeliler eyleme hazırlanıyor'' iddiasına yanıt

İstanbul Valiliği, İstanbul’a kayıtlı olmayan Suriyelilere kayıtlı oldukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos’a kadar süre verdi. Bu tarihe kadar, kayıtlı oldukları illere dönmeyen Suriyeliler yakalanarak bağlı oldukları illere gönderilecek.

Bu kararın ardından sosyal medya üzerinden toplanan bir grup, 25 Temmuz günü İstanbul Valiliği önünde eylem yapmak için çağrıda bulundu. Suriyelilerin eylem için hazırladığı afişte, "25 Temmuz Perşembe günü, Suriyeliler işyerlerini açmasın, çalışmaya gitmesin, birlik olalım, gücümüzü görsünler" ifadeleri yer aldı.

SOYLU: KİMSEYE BİR ŞEY YAPTIRMAYIZ

NTV canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin eyleme hazırlandığı iddialarına yanıt verdi. Soylu, "Kimseye bir şey yaptırmayız." ifadelerini kullandı.