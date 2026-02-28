  1. Anasayfa
  Sözcü TV canlı yayınında savaş, altın, gümüş ve astroloğa soruldu sosyal medya karıştı!

Sözcü TV canlı yayınında savaş, altın, gümüş ve astroloğa soruldu sosyal medya karıştı!

Güncelleme:

Orta Doğu’da patlak veren sıcak savaşın yankıları sürerken, Sözcü TV ekranlarında yaşanan bir canlı yayın tartışması sosyal medyada infial yarattı. Sunucu Gülinay Selçuk’un haber bültenine konuk olan Astrolog Öner Döşer, askeri strateji ve jeopolitik analiz yerine "yıldız haritası" üzerinden savaş yorumu yapınca izleyiciler ikiye bölündü.

Sözcü TV'de yayımlanan Haber Bülteni'nde askeri gerilimlerin astrolojik açıdan değerlendirilmesi sosyal medyada tepki çekti.

Sunucu Gülinay Selçuk’un sorusuna yanıt veren Astrolog Öner Döşer, "Mars kova burcunda, bu savaş uzun sürecek" diyerek finans piyasaları için "sarsıcı pazartesi" uyarısında bulundu. 

Orta Doğu'da İsrail, ABD ve İran hattında füzeler havada uçuşurken, Sözcü TV’nin ana haber bülteninde jeopolitik analizin yerini astroloji aldı. Sunucu Gülinay Selçuk, Astrolog Öner Döşer’in daha önce yaptığı "27 Şubat sonrası krizler tırmanacak" tahminini hatırlatarak, savaşın "yıldız haritasını" sordu.

Döşer, canlı yayında yaptığı değerlendirmede askeri gelişmeleri gökyüzü hareketlerine bağladı. ABD-İran ve Pakistan-Afganistan arasındaki gerilimin kısa sürmeyeceğini öne süren Döşer şu ifadeleri kullandı:

"Astrolojik göstergelerde sabit burçlarda gezegen yoğunluğu olduğunda bir şeyin uzun sürmesi tahmin edilir. Mars savaş gezegeni, şu an kova burcunda. Bu biraz daha uzun süreli bir şey olacak."

Ekonomide "Sarsıcı Pazartesi" İddiası

Savaşın finansal etkilerine de değinen ünlü astrolog, pazartesi günü için piyasalarda "sert ve sarsıcı" etkiler beklediğini söyledi. Özellikle mart ayı boyunca altın ve gümüş fiyatlarının hayli yukarı gideceğini iddia ederek yatırımcıları uyardı.

Sosyal Medya Tepkili

Yayının ardından sosyal medya kullanıcıları Sözcü TV’yi "haber bülteninde astroloğa başvurulması" nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu. İzleyicilerin büyük çoğunluğu, binlerce insanın hayatını kaybettiği bir savaşın "burçlar" ve "gezegenler" üzerinden yorumlanmasını etik bulmadıklarını ve haber ciddiyetine gölge düşürdüğünü savundu.

