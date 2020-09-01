Sözleşmeli öğretmen atamaları bugün!

. Adaylar tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi.

Atama sonuçları bugün açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi.

En çok sınıf öğretmeni atanacak

En fazla atama yapılacak branş, sınıf öğretmenliği oldu. İlköğretim okullarına 2 bin 831 sözleşmeli sınıf öğretmeni atanacak. İngilizceden bin 739, ilköğretim matematik alanından bin 701, okul öncesi öğretmenliğinden bin 518, rehberlik alanından bin 373 öğretmenin ataması yapılacak. Türkçeden bin 300, özel eğitim branşından bin 118, fen bilimlerinden ise bin 26 öğretmen göreve başlatılacak.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.