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  3. 15 Aralık 2020 15:44

Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifdelerine yer verdi.

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