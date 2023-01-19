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Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti

Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti
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Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde Meclis, son mesaisini tamamladı.

Binlerce sözleşmeli çalışanın kadroya geçişini öngören teklif, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

458 bin 615 kişi yararlanacak

458 bin 615 kişiye kadronun önünü açan teklif, 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanıyor.

Kadroya geçenler, görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklardan yararlanabilecek.

Öğretmenler, tayinleri konusunda, kadroya geçmeden önce sözleşmeli çalışırken doldurdukları süreyi koruyabilecek.

Vekil ebe ve hemşireler, vekil imam hatip ve müezzin-kayyımlar ile belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamında yer alıyor.

Yasa çıktıktan sonra da mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra göreve başlayanlar 3 yıl sonra kadroya geçebilecek

Yasa yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeli göreve başlayanlar ise 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak. 

Etiketler meclis sözleşme kadro
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