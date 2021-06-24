Spiker canlı yayında isyan etti: Maaşlarımızı alamıyoruz

Zambiya’da haber bülteni sunan spiker canlı yayında maaşlarını alamadıklarını dile getirdi.

Zambiya’da haber bülteni sunan spiker canlı yayında ‘‘Maaşlarımızı alamıyoruz’’ diye yakındı. KBN kanalı sunucusu Kabinda Kalimina ‘‘Sayın seyirciler biz de insanız, paraya ihtiyacımız var, hiçbirimize maaşlarımız ödenmiyor’’ deyince canlı yayına son verildi. Kanal yönetimi, ‘şöhret peşinde koşmak’ ve ‘alkollü olarak ekrana çıkmakla’ suçladığı spikerin işine son verdi. Zambiyalı sunucuysa olaydan hemen önce üç farklı program sunduğunu ve alkollü olmadığını söyledi.