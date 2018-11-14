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  3. 14 Kasım 2018 00:23

''Spin'' ve ''drift'' yapanlara ceza yağdı

Antalya'da yapılan denetimlerde "spin" ve "drift" yapan sürücülere toplan 115 bin 131 lira cezai işlem uygulandı.

''Spin'' ve ''drift'' yapanlara ceza yağdı
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Antalya'daki denetimlerde trafikte "spin" ve "drift" yaptıkları gerekçesiyle 14 araç sürücüsüne 115 bin 131 lira cezai işlem uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "spin"  ya da "drift" olarak adlandırılan, trafik kurallarına aykırı hareketleri yapanlar  için uygulanacak cezai işlemlerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından il  genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 14 sürücüye, 6 tescil plakasına olmak üzere 20 işlem  gerçekleştirildi. 11 sürücünün belgesine geçici olarak 60 gün süreyle el konuldu,  3 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı, 14 araç da 60 gün süre  ile trafikten men edildi.

Söz konusu araçların sürücülerine ise 115 bin 131 lira idari para  cezası uygulandı.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin  sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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