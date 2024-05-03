  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Güncelleme:

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1289 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 13,5 azalarak 1 milyar 323 milyon 890 bin 279 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00 ve 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 07.00'de 1289 lira 90 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 190 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 185 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1560 lira 48 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Etiketler spot piyasa elektrik fiyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da ilkokul öğretmeni 3 öğrenciye tacizden tutuklandı İstanbul'da ilkokul öğretmeni 3 öğrenciye tacizden tutuklandı Türkiye'nin yeşil altınında hasat başladı: 100 TL'ye tezgahta Türkiye'nin yeşil altınında hasat başladı: 100 TL'ye tezgahta Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı Emekli ve memurun 4 aylık zam oranı belli oldu Emekli ve memurun 4 aylık zam oranı belli oldu Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada Ünlü çiftin oğulları cinsiyet değiştirdi Ünlü çiftin oğulları cinsiyet değiştirdi Restoranlarda tepki çeken uygulama! O ücreti ödemeyin Restoranlarda tepki çeken uygulama! O ücreti ödemeyin Zehir tacirlerinin oyunu bozuldu: Whatsapp'tan uyuşturucu reçetesi yazmışlar Zehir tacirlerinin oyunu bozuldu: Whatsapp'tan uyuşturucu reçetesi yazmışlar Bakan Şimşek enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı Bakan Şimşek enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı Erdoğan'dan kurmaylarına fırça: ''Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar'' Erdoğan'dan kurmaylarına fırça: ''Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar''