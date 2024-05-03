Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1289 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 13,5 azalarak 1 milyar 323 milyon 890 bin 279 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00 ve 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 07.00'de 1289 lira 90 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 190 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 185 lira 46 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1560 lira 48 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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