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Spotify çöktü; erişim sağlanamıyor...

Spotify çöktü; erişim sağlanamıyor...
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Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu olan Spotfiy'da erişim ve hata sorunu yaşanıyor.

Dijital dünyanın müzik ve podcast dinleme platformu Spotify'a erişim sağlanamıyor. İnternet sitelerinin ve dijital platformların erişimlerini anlık olarak takip eden Downdetector'un verilere göre Spotify’da öğlen saatlerde bir sorun oluştuğu göze çarpıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

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Etiketler spotify erişim sağlanamıyor
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