Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de üretileceği açıklanan Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına acil kullanım onayının verildiğini duyurdu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sputnik V aşısının kullanımına acil onay verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısına acil kullanım onayının verildiğini duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirme sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir" dedi.

Sputnik V Çin firmasının ürettiği Sinovac ve Alman aşısı Binotech'ten sonra ülkemizde kullanım onayı alan üçüncü aşı oldu.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek''