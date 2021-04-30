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  3. Sputnik V aşısının Türkiye'de kullanımına acil kullanım onayı verildi

Sputnik V aşısının Türkiye'de kullanımına acil kullanım onayı verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de üretileceği açıklanan Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına acil kullanım onayının verildiğini duyurdu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sputnik V aşısının kullanımına acil onay verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısına acil kullanım onayının verildiğini duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirme sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir" dedi.

Sputnik V Çin firmasının ürettiği Sinovac ve Alman aşısı Binotech'ten sonra ülkemizde kullanım onayı alan üçüncü aşı oldu.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. 

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek''

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Etiketler sputnik v kullanım aşı fahrettin koca
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