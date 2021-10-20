Squid Game Şanlıurfa Belediyesi'ne ilham kaynağı oldu

Güney Kore yapımı Squid Game adlı diziden yola çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sokaklarda Squid Game kartı dağıtarak 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' notunu düştü.

Netflix'in büyük çıkış yakalayan Güney Kore yapımı dizisi Squid Game Şanlıurfa Belediyesi’ne ilham oldu. Squid Game'de daha yüksek bahisli oyunlar oynamaya davet için verilen kartların bir benzeri Şanlıurfa Belediyesi tarafından dağıtılmaya başlandı. Belediye tarafından dağıtılan kartın üzerine, 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' notu ile birlikte telefon numaraları yer aldı.

Sosyal medyada büyük merak uyandıran bu kartların, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtıldığı ileri sürüldü.