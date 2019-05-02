Stajyer avukat cinsel istismara uğradı !

İstanbul Barosu’na bağlı 24 yaşındaki stajyer bir avukat, motorlu servis uygulaması “Scotty” sürücüsü tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı. İstismarcı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Avukat, sosyal medyadan yardım istedi. Devreye Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu girdi ve ilgili bakanlıklara çağrı yaptı.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden @ScottyMagduru adıyla hesap açan bir kadın, 28 Nisan akşamı Scotty adlı uygulamadan çağırdığı motorsiklet sürücüsü tarafından cinsel tacize maruz kaldığını açıkladı. Tacizci şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kadın ise tacizcinin ailesi tarafından tehdit ediliyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de olayın ortaya çıkmasının ardından devreye girdiklerini açıkladı. Güllü, genç kadına psikolojik destek sağlayacaklarını, İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve İstanbul Emniyetine genç kadının korunması için bildirim yapıldığını aktardı. Güllü, “Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri ile Adalet Bakanlığının acilen devreye girmesini talep ediyoruz” dedi.

Kamuoyuna destek çağrısı yapan @ScottyMagduru adlı hesaptan yaşananlar şöyle anlatıldı:

“Ben 24 yaşında bir kadınım ve İstanbul Barosu’na kayıtlı stajyer avukatım. 29 Nisan gecesi Scotty isimli mobil aplikasyondan çağırdığım bir motosiklet sürücüsü tarafından istismara uğradım.

Bu olayı duyurmak ve gerekli kamuoyunu oluşturmak istiyorum çünkü ben hukuksal yollara çok daha kolay başvurabilecek konumda ve farkındalıktayım ama eminim bu olayı yaşayıp elinden bir şey gelmeyenler ve normalize edenler oldu.

29 Nisan’ı 30 Nisan’a bağlayan gece 01:00 sularında Scotty’den aracı çağırdım. Bunun öncesinde iş yemeğindeydim ve bu yemekte alkol içilmişti. Arkadaşlarım ile yemek yenilen mekandan çıkıp birlikte taksi ile Beşiktaş’a geldik.

Daha önce sık sık kullandığım Scotty beni güvenli bir şekilde evime ulaştırabilirdi. Hiçbir sorun yaşamamıştım o güne kadar. Sonrasında arkadaşımın tanıklığında gelen araca bindim. Anadolu Yakası’nda bulunan evime gidecek şekilde konumu işaretledim.

Bundan sonraki ilk sahne benim için 06:00-07:00 saatleri arasında gözümü daha önce hiç bulunmadığım bir evde açmam oldu. Yanımda da hiç tanımadığım biri yatıyordu ve üzerimde yalnızca külotum olacak şekilde çıplaktım.

‘Ben neredeyim, sen kimsin?’ şeklinde sorarak kalktım. Yanımdaki şahıs da hemen uyandı. Bana dün gece Scotty ile beni getirirken birkaç kez düşme tehlikesi geçirdiğimi, öyle olunca evine getirdiğini ve sonuç olarak cinsel bir yakınlaşma olduğunu söyledi.

‘Zaten regl olduğun için bir şey yapmadık’ dedi. Bu anın benim için ne kadar travmatik ve acı olduğunu anlatamam. İstismar edildiğimi anladığım o an mahvoldum. Fakat şahıs çok rahattı. Bunu çok normal karşılıyordu.

Güvenli alanıma geçene kadar tepki göstermedim hiç bilmediğim bir konumda olduğum için beni yaşadığım semte bırakmasını istedim. Bıraktıktan sonra yüzüne dikkatlice baktım hatırlayabilmek için.

Evime geldiğimde vücudumda bir şey olup olmadığını kontrol ettim, yakın arkadaşlarıma durumdan bahsettim. Çevremdeki avukatlarla konuştum. Nasıl bir yol izlemem gerektiğini araştırdım. O gün giydiğim elbise ve iç çamaşırı yıkamadan bir poşete koydum.

Kişiyi önce daha fazla yolculuk yapmaması için Scotty’ye şikayet ettim. 1 Mayıs sabahı da Emniyet Şubesi’ne gittim. Olayın gerçekleştiği yerdeki şubeye yönlendirildim. Burada 5-6 farklı polis memuruna olayı anlattım. Şahsın yaşadığı yeri ve kimliğini tespit etmeye çalıştık.

Şahıs aynı gün içinde tespit edildi ve ifadeye çağırıldı. Ben de detaylıca şikayetimi sundum. Bir gece nezarethaneye alınan şahıs bugün adliyeye sevk edildi ve ben bunun olması için 24 saat uğraştım.

2 farklı hastanede farklı iç muayeneler oldum. Elbisem ve iç çamaşırımı incelenmesi için teslim ettim. Defalarca kez olayı anlattım ve kişiyi tekrar yüzünü görerek teşhis ettim ki bu çok korkunç bir andı benim için.

“BÖYLE BİRİNİN EVLENECEK OLMASI DAHA VAHİMDİ”

Yine bugün öğle saatlerinde önce şahsın ablası aradı ve ‘bir kez daha düşünmemi’ söyledi. Numaramı şahıstan almışlar, şahıs tutanaklardan aldı muhtemelen. Ben ablasına olayı anlattım ve kendisine zaten yapabileceğim en büyük iyiliği yaptığımı ve dürüst ifade verdiğimi söyledim.

Kardeşine iyilik yapmak istiyorsa avukat ile görüşmesi gerektiğini bunun benimle uzlaşabileceği bir konu olmadığını açıkladım. Ablası şahsın 1 ay içinde evleneceğini ve çok mağdur olduklarını anlatmaya çalıştı fakat zaten böyle birinin evlenecek olması daha vahimdi.

Ardından başka bir numaradan eniştesi aradı ve beni ikna edemeyeceğini anlayınca kendisinin ‘kapına 10 tane ağır ceza avukatı dayarım’ ve ‘kötü niyetlisin’, ‘senin bir çıkarın var ama hadi bakalım’ gibi söylemlerde bulundu. Bunların ardından ben ağlama krizine girdim.

Telefonu kapatıp polise bildirdim. Numarasını engelledim. Ardından şahsın nişanlısı aradı, ailesinin bir şey söylemediğini, bana ne yaptığını öğrenmek istediğini söyledi. Konuşurken o da ağlama krizine girdi ve yakında evleneceği adamın ne yaptığını öğrenmek istediğini söyledi.

Bu kişiye de avukatla konuşması gerektiğini benim bunu konuşmayı artık kaldıramayacağımı söyledim. Daha sonra avukatlarım ile iletişime geçtim ve adliye sürecini takip ettik.

Şahsın beni işaretlemediğim konuma rızam dışında götürdüğü açık olmasına ve cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakılma şikayeti ile başvurmama rağmen ve hatta savcı tutukluluk istemiyle mahkemeye sevk etmesine rağmen hakim adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Bu şahıs veya ailesi veya yakın çevresi benim kimliğimi biliyor, telefon numaramı biliyor, çalıştığım yeri öğrenebilirler ve bana zarar verebilirler.

Ayrıca şahıs ciddi bir cezayı öngörerek kaçabilir.”