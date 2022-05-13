Stand Mikser Nedir, Stand Mikserle Neler Yapılır?

Mutfakta yaratıcı olmayı sevenler, bir stand mikser sahibi olmanın bu yaratıcılığı nasıl da bir üst seviyeye çıkarttığını çok iyi biliyor olmalı.

Mutfakta yaratıcı olmayı sevenler, bir stand mikser sahibi olmanın bu yaratıcılığı nasıl da bir üst seviyeye çıkarttığını çok iyi biliyor olmalı. İlham geldiğinde fırından taze çıkmışçasına mis gibi kokan ekmekler, tadına doyulmaz kekler ve pofuduk poğaçalar yapmak, bir stand mikser sahibi olunca çocuk oyuncağına dönüşüyor. Eğer siz de hamur işi yapmaya karşı tutkunuzu geliştirmek ve genişletmek istiyorsanız, sizin de bir stand mikser sahibi olmanızın vakti geçmiş demektir. Peki stand mikser nedir, stand mikser ne işe yarar? Kaliteli bir stand mikserle neler yapılır? Hepsi ve daha fazlası, bu mucizevi mutfak robotunu incelediğimiz bu yazımızda.

Stand Mikser Nedir?

İşin aslına bakarsanız en kaba tabiriyle stand mikser, mutfağınızda yer alan kaslı ve büyükçe bir çift koldur! Hamur yoğurma işlemi başta olmak üzere özellikle hamur işi pişirirken en zorlu görevleri üstlenen stand mikser KitchenAid markası ile ünlenmiş bir elektrikli mutfak aletidir diyebiliriz. Markanın ikonik vintage tarzı stand mikser tasarımı aslında yıllardır aynı; pratik, kullanışlı ve üst düzeyde kaliteli olan KitchenAid mikser ile mutfağınızda harikalar yaratmak mümkün. Elbette markanın muadil ürünlerini de inceleyerek ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve yemek pişirme alışkanlıklarınıza uygun bir seçimde bulunabilirsiniz.

Stand mikserin kullanım esnasında sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi, bir tarifin en zorlayıcı ve zaman alıcı kısmı olan "yoğurma" işlemini tamamen kendi üzerine devralıyor olması, böylelikle size de tarifin diğer kısımlarıyla uğraşmaya vakit kazandırıyor olması. Yemek hazırlama sürecini büyük oranda kısaltan bu ürün, dayanıklı üretim anlayışı sayesinde size uzun yıllar hizmet etmeyi amaçlıyor. Bir stand mikser sahibi olduktan sonra mutfağınıza adeta kendi kişisel fırınınıza çevirebilir ve ekmekten yoğurda, kıymadan poğaçaya pek çok farklı lezzeti sıfırdan pişirebilirsiniz.

Stand Mikser ile El Mikseri Arasındaki Fark Nedir?

Söz konusu stand mikser tavsiyesi olduğu zaman tüketicilerin en çok merak ettiği noktaların başında elbette stand mikser ve el mikseri arasındaki farklar oluyor. Stand mikser ile el mikseri arasında bazı temel benzerlikler olmakla birlikte, spesifik olarak ayrıldıkları noktalar ve onları farklı tarifler için eşsiz kılan detaylar da yok değil. El mikseri, genellikle bir kasenin üzerinde elinizle tutup daha mobil halde kullanabileceğiniz bir karıştırıcı olarak karşımıza çıkıyor. Kek ya da krep harcı karıştırmak için ideal olan bu ürünler, uzun süre elle çırpmanızı gerektiren tarifler için harika bir seçim. Öte yandan stand mikserler, mutfaktaki en ağır işleri devredebileceğiniz ve kas gücü gerektiren tüm işlerinizi yaptırabileceğiniz bir yardımcı niteliğinde. El mikseri gibi mobil olmayan bu ürün, adından da anlaşılacağı üzere bir standa bağlı olarak çalışır ve sabit bir kullanım olanağı sunar. Daima mutfak tezgahınızın üzerinde sergileyebileceğiniz stand mikseriniz ile hamur yoğurma gerektiren tüm hamur işlerini rahatlıkla ve kısa bir süre içerisinde yapabilirsiniz. Bunlara ek olarak belirtmekte fayda vardır ki stand mikserler, el mikserlerinden daha profesyonel ürünler değildir; hem amatör hem profesyonel şefler, tariflerin gerektirdiği işleme göre bazı durumlarda el mikserini, bazı durumlarda da stand mikseri kullanmayı tercih ediyor ve her ikisinden de ayrı ayrı randıman alabiliyor.

Stand Mikser Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

1. Stand mikserlerin haznesi çok geniştir; daha büyük ölçekli tariflerde daha zorlu işleri yapmanıza yardımcı olur. El mikseri ile tek porsiyon üretebileceğiniz harçları stand mikser ile birkaç porsiyona çıkarabilirsiniz.

2. Stand mikserler çok yönlü ürünlerdir; tek bir ürünle ekmek, yoğurt, dondurma ve kıyma gibi çokça farklı yiyecek ve harç hazırlayabilirsiniz.

3. Motor gücü yüksek olduğu için stand mikserler herhangi başka bir miksere kıyasla yoğurma ve çırpma işlemlerini çok daha hızlı gerçekleştirebilir, bu da size mutfakta zaman kazandırır.

4. Daha az ilgi ve dikkat gerektirir; stand mikseri çalıştırıp mutfaktaki diğer işlerinizi halledebilir ve başında durmak zorunda kalmazsınız.

5. Mutfak tezgahınız için oldukça şık ve dekoratif bir eklentidir; özellikle retro tasarımlara sahip KitchenAid stand mikser modelleri mutfağınıza bambaşka bir hava katar.

Stand Mikser ile Neler Yapılır?

Stand mikserlerin en popüler ve revaçta düğün hediyesi olmalarına şaşmamalı; bu çok yönlü, kapsamlı ve kuvvetli ürünler, bir mutfağı sıradan bir mutfak olmaktan çıkarıp profesyonel ve yaratıcılık dolu bir alana dönüştürebiliyor. Stand mikser ile yapabileceğiniz yemekler ve hazırlayabileceğiniz tarifler ise sandığınızdan da çok daha fazla. İşte ekmek ve hamur harcı dışında stand mikser ile yapabileceğiniz şaşırtıcı yiyeceklerden birkaç tanesi:

1. Pizza hamuru

2. Pita ekmeği

3. Hamburger ekmeği

4. Muffin

5. Focaccia ekmeği

6. Donut

7. Cheesecake

8. Turta

9. Kurabiye

10. Bisküvi

11. Glutensiz ekmek

12. Mayasız ekmek

13. Makarna hamuru

14. Köfte harcı

15. Kıyma

16. Yoğurt

17. Reçel

18. Dondurma

19. Ev yapımı tereyağı

20. Krema

21. Sufle

22. Frozen

Stand Mikser Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Gördüğünüz gibi stand mikser hamur yoğurma dışında aklınıza gelebilecek pek çok farklı tarifte harikalar yaratmanıza olanak sunuyor. Bununla birlikte bir stand mikser almadan önce nelere dikkat etmeli bilmek ve bu önemli kararı vermeden önce buna göre hareket etmek gerekiyor. İşte kullanışlı ve uzun yıllar size keyifli bir hizmet sunacak bir stand mikser satın alırken ya da genel olarak stand mikser önerileri arasında gezinirken dikkate almanız gereken püf noktalardan birkaçı: