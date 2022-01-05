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Starbucks severlere kötü haber! Büyük zam geldi

Starbucks severlere kötü haber! Büyük zam geldi

Yeni yılın ilk saniyelerinden itibaren başlayan zam yağmuru tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Starbucks ürünlerine yüzde 40'a varan zam yaptı. En ucuz kahve 14 lira 25 kuruştan satılacak.

Kahve devi Starbucks, Türkiye'deki fiyatlarına yaklaşık yüzde 40 oranında zam yaptı. Yeni fiyatlarla filtre kahve 10,75 TL’den 14,25 TL’ye çıkarken, Latte 14,25 TL’den 17,75 TL’ye yükseldi. Çekirdek kahve ise (250 gr) 89 TL’den 99 TL’ye yükseldi. Henüz resmi olarak şirketten bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görselde yeni ve eski fiyatlar görülebiliyor.

ZAMLAR YÜZDE 40'I BULDU

Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahvelerine yüzde 25 ile 40 arasında zam yapmaya karar verdi.

Yüzde 25 zam yapılan ürün çeşidi 3-4 kahveden oluşurken, diğer ürünlerin tamamına yüzde 30 ile yüzde 40 arası zam gelecek.

Yüzde 20 zam ise yalnızca klasik filtre kahvelerde uygulanacak.

 

 

Etiketler Starbucks zam kahve kahve fiyatları
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