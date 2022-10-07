Starbucks, Türkiye fiyatlarına yine zam yaptı

Dünyanın en büyük kahve zinciri dükkânı Starbucks'tan bir zam daha.

Starbucks güncel fiyatlarını bugün müşterilere sundu. Yapılan zammın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu: Tall Filtre Kahve: 37 Lira Latte Machiato: 49 Lira White Chocolate Mocha: 68 Lira Berry Hibiscus: 63 Lira Caramel Macchiato: 63 Lira