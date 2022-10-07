Starbucks, Türkiye fiyatlarına yine zam yaptı
Dünyanın en büyük kahve zinciri dükkânı Starbucks'tan bir zam daha.
Starbucks güncel fiyatlarını bugün müşterilere sundu.
Yapılan zammın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu:
Tall Filtre Kahve: 37 Lira
Latte Machiato: 49 Lira
White Chocolate Mocha: 68 Lira
Berry Hibiscus: 63 Lira
Caramel Macchiato: 63 Lira
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