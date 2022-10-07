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Starbucks, Türkiye fiyatlarına yine zam yaptı

Starbucks, Türkiye fiyatlarına yine zam yaptı

Dünyanın en büyük kahve zinciri dükkânı Starbucks'tan bir zam daha.

Starbucks güncel fiyatlarını bugün müşterilere sundu.

Yapılan zammın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu:

Tall Filtre Kahve: 37 Lira

Latte Machiato: 49 Lira

White Chocolate Mocha: 68 Lira

Berry Hibiscus: 63 Lira

Caramel Macchiato: 63 Lira

 

Etiketler Starbucks Starbucks kahve zam
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