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Starbucks'a zam geldi! İşte yeni kahve fiyatları

Starbucks'a zam geldi! İşte yeni kahve fiyatları
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Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, fiyat listesini güncelledi. Kahve fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam yapıldı.

Türkiye genelinde 685 şubesi bulunan dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, ürün fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam yaptı. 

En son ocak ayında fiyatlarını güncelleyen Starbucks, zamlı listeyi sosyal medya hesabından paylaştı. 

Zamla birlikte küçük boy filtre kahve 110 TL’ye, orta boy 120 TL’ye, büyük boy 130 TL’ye yükseldi.

Starbucks Ocak 2025'te ürün fiyatlarına yüzde 36 zam yapmıştı. 

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, fiyat listesini güncelledi. Kahve fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam yapıldı.

 

 

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Etiketler Starbucks Türkiye kahve fiyatları zam
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