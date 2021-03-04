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''Stop Erdoğan'' ilanına soruşturma!

''Stop Erdoğan'' ilanına soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York kentinde Türkiye'yi karalamaya yönelik reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.

New York meydanında Erdoğan karşıtı ilan!New York meydanında Erdoğan karşıtı ilan!Politika

 

Etiketler stop erdoğan ilan afiş soruşturma abd amerika times meydanı
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