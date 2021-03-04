''Stop Erdoğan'' ilanına soruşturma!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York kentinde Türkiye'yi karalamaya yönelik reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.
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