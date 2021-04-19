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STS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu yıl 20 Haziran'da yapılacak Seviye Tespit Sınavının (STS) başvuru tarihlerini 26 Nisan-5 Mayıs olarak duyurdu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm mühendislik alanları, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, hemşirelik, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, veteriner hekimliği alanlarındaki Seviye Tespit Sınavına başvurular, Anadolu Üniversitesinin 'https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr' adresinden yapılacak. Hukuk alanındaki Seviye Tespit Sınavına başvurular ise Hacettepe Üniversitesinin 'sinav.hacettepe.edu.tr' adresinden yapılacak.

SONUÇLAR 8 TEMMUZ'DA İLAN EDİLECEK
Başvuruları, 26 Nisan-5 Mayıs 2021 arasında alınacak sınavda, sınav giriş belgeleri 14-18 Haziran tarihlerinde erişime açılacak. 20 Haziran’da yapılacak sınavın sonuçları ise 8 Temmuz'da ilan edilecek.

Etiketler sts sınav tarih
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