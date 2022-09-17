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Suç makinesi metroyu kan gölüne çevirdi! Metroda ''yan bakma'' dehşeti

Suç makinesi metroyu kan gölüne çevirdi! Metroda ''yan bakma'' dehşeti

Bursa'da metro istasyonunda yaşanan 'yan bakma' kavgasında 6 suç kaydı bulunan bir kişi kendisine yan baktığı kendisine yan baktığı iddiasıyla kavga ettiği bir kişiye önce kafa attı ardından da bıçakladı.

Tüyler ürperten olay, dün Nilüfer ilçesindeki Ataevler Metro İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre E. E., tanımadığı D. T. ile yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda E. E., D. T.'ye kafa atıp, göğsünden bıçakladı. bıçaklanan şahıs, kanlar içinde yerde kalırken metrodaki yolcular ise panik yaşadı. E. E. de olay yerinden kaçtı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi metroda bulunanlar tarafından yapılan D. T., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D. T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

 SALDIRGAN YAKALANDI

E. E. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusu süren E. E.'nin 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi. 

Etiketler metro yan bakma kavga bıçaklama saldırı
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