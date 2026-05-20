Suç örgütü kurmaktan cinsel saldırıya... Mehmet Akif Ersoy için istenen ceza belli oldu
Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Ersoy'un suç örgütü kurmak, 11 kez nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi ağır suçlardan cezalandırılması talep ediliyor.
Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 7 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası isteniyor.
DHA
