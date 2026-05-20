  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Suça sürüklenen 15-18 yaş grubu için infaz düzenlemesi geliyor

Suça sürüklenen 15-18 yaş grubu için infaz düzenlemesi geliyor

Suça sürüklenen 15-18 yaş grubu için infaz düzenlemesi geliyor
Güncelleme:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 15-18 yaş grubundaki ağır suçlara yetişkin düzeyinde cezalar geleceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Gürlek, Ankara Hakimevi'nde Doğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Gürlek, toplantılarda yapılan değerlendirmelerin yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve erişilebilirliğinin artması için yol çizdiğini belirtti. Gürlek, adliye, lojman, hakim, savcı, personel ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talep ve beklentilerin kendileri için önemli olduğunu kaydederek, "Bu toplantılar bizim için faydalı oluyor. Özellikle siz bölgeden, sahadan ihtiyaçları bize söylüyorsunuz, vatandaş gözüyle bölgenin bir ihtiyacı varsa, bir memnuniyeti, memnuniyetsizliği varsa biliyorsunuz. 12'nci Yargı Paketimiz var. Onunla ilgili milletvekillerimizin görüşleri, bölgenin görüşleri bizim için çok kıymetli" dedi.

'VERİLEN CEZALAR, CEZASIZLIK ALGISI OLUŞTURUYORDU'

Bakan Gürlek, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar konusunda hem yargılama hem de infaz aşamasında düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Özellikle suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu. Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesi yönünde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride 1 gün, 2 gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde 1'e 1 infaz düzenlemesi oluyor" diye konuştu.

'ORTAK KOMİSYON KURDUK'

Okullardaki çocuklarla ilgili de çalışma yaptıklarını ifade eden Bakan Gürlek, "11 yaşına itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi daha sonradan da bunların zamanla ailelerin de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızla ortak bir komisyon kurduk" dedi.

'SOSYAL MEDYAYA KİMLİK DOĞRULAMAYLA GİRİŞ YAPILMALI'

Sosyal medya düzenlemelerine de değinen Bakan Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığını söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, tüm vatandaşların kayıt altına alınması yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, belirli suçların soruşturulması kapsamında yargı makamlarının talebiyle kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Bakan Gürlek, sosyal medya platformlarına özellikle kimlik doğrulamayla giriş şeklinde düzenleme ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek ayrıca, milletvekillerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı
Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası!
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası!
Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı
Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı
Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı
26 milyar TL'lik dev projede start verildi: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
26 milyar TL'lik dev projede start verildi: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Alışveriş bahanesiyle tuzağa düşürmüş: Yanmış ceset vahşetinde korkunç detaylar!
Alışveriş bahanesiyle tuzağa düşürmüş: Yanmış ceset vahşetinde korkunç detaylar!
Etiketler Adalet Bakanı Akın Gürlek 12. Yargı Paketi infaz düzenlemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yoğun bakımda tedavisi süren Kadir İnanır hasta yatağından isyan etti! Yoğun bakımda tedavisi süren Kadir İnanır hasta yatağından isyan etti! Osmanlı'nın İngiltere'de doğup büyüyen torunlarının son hali ortaya çıktı Osmanlı'nın İngiltere'de doğup büyüyen torunlarının son hali ortaya çıktı Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası! Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası! Efsane 13 yıl sonra geri döndü: Tek depoyla 1500 kilometre gidecek! Efsane 13 yıl sonra geri döndü: Tek depoyla 1500 kilometre gidecek! Ünlü oyuncu tiyatro sahnesinde kaza geçirdi; hastaneye kaldırılarak apar topar ameliyat oldu Ünlü oyuncu tiyatro sahnesinde kaza geçirdi; hastaneye kaldırılarak apar topar ameliyat oldu Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı Şiddetli yağışlar felaketi getirdi: Çok sayıda ölü ve kayıp var! Şiddetli yağışlar felaketi getirdi: Çok sayıda ölü ve kayıp var! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan açıklama Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan açıklama ''Bay Kemal'' sürpriz video ile geri döndü: ''Bay Kemal eğilip bükülmez, iftiralarınız vız gelir!'' ''Bay Kemal'' sürpriz video ile geri döndü: ''Bay Kemal eğilip bükülmez, iftiralarınız vız gelir!'' Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı
Yaklaşan tehlike öncesi esnaf alarmda: Kum torbalarıyla barikat kurdular Yaklaşan tehlike öncesi esnaf alarmda: Kum torbalarıyla barikat kurdular Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor 26 milyar TL'lik dev projede start verildi: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek 26 milyar TL'lik dev projede start verildi: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı Hayatının baharındaydı... 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Hayatının baharındaydı... 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremi çevre iller de tüm şiddetiyle hissetti! Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremi çevre iller de tüm şiddetiyle hissetti! Erdoğan'dan veda gibi sözler! Gazetecilere bu yanıtı verdi Erdoğan'dan veda gibi sözler! Gazetecilere bu yanıtı verdi Ümit Özdağ'dan YSK gecesi itirafı: ''Kılıçdaroğlu 'silahlı adamlar var' diyerek yürümedi'' Ümit Özdağ'dan YSK gecesi itirafı: ''Kılıçdaroğlu 'silahlı adamlar var' diyerek yürümedi'' Alışveriş bahanesiyle tuzağa düşürmüş: Yanmış ceset vahşetinde korkunç detaylar! Alışveriş bahanesiyle tuzağa düşürmüş: Yanmış ceset vahşetinde korkunç detaylar! Erdoğan'ın dava açtığı Özgür Özel'e tazminat şoku! Erdoğan'ın dava açtığı Özgür Özel'e tazminat şoku!