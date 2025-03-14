Şükrü Genç hakkında tutuklama talebi
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İstanbul'da, DHKP/C terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finans sağlayan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda örgüte para aktaran şüpheliler belirlendi. Aralarında bazı belediyelerde aktif olarak görev yapan çok sayıda kişinin de bulunduğu 34 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Sarıyer eski belediye başkanı Şükrü Genç de bulunuyor.
Gözaltındaki 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah saat 08.00'de alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.
SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER
DHKP/C terör örgütüne yönelik 2014/2015 yıllarında 4 İlçe Belediyesi tarafından terör örgütüne para aktarıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, Maltepe eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal, Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Melih Morsümbül'ün de dahil olduğu 26 şüpheli tutuklanma istemiyle 8 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
DHA
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