Sulama kanalından gelen sesi merak edince...

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 2 metre derinliğindeki sulama havuzunda mahsur kalan sansarı vatandaşlar kurtardı.



Elazığ Ağın İlçesi Badem Adası mevkisindeki mesire alanında görevli Necati Yıldız, duyduğu ses üzerine baktığı sulama havuzunda sansar olduğunu gördü.

Yıldız, sansarı kurtarmak için telefonla aradığı iki arkadaşından yardım istedi.

Üç arkadaş bir tarafını torbayla kapattıkları 3 metre uzunluğundaki genişçe bir boruyu havuza uzattı.

Sansar içine girdiği boru ile havuzdan çıkarıldı.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah işe geldiğinde farklı bir hayvan sesi duyduğunu, sesin geldiği yöne doğru gittiğinde sulama havuzunda sansar olduğunu gördüğünü söyledi.

Arkadaşlarının yardımıyla sansarı havuzdan çıkarmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yıldız, kurtulan sansarın hızla uzaklaştığını belirtti.