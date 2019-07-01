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  3. 01 Temmuz 2019 23:27

Sular çekilince bakın ne çıktı !

Siirt'te Botan Çayı'nda bir otomobil suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Otomobili görenler jandarmaya haber verdi. Araçla ilgili İl Jandarma Ekipleri inceleme yaptı.

Sular çekilince bakın ne çıktı !
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Siirt'te Botan Çayı'nda otomobil, su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı.

Alınan bilgiye göre, kentten yaklaşık 15 kilometre mesafede Meydandere köyü yakınlarında su altındaki otomobili fark edenler, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, botla yaklaştıkları otomobilde inceleme yaptı.

Ekipler, uzun süredir su altında olduğu değerlendirilen otomobilin plaka ve şasi numarasını tespit etmeye çalıştı.

Bölgedeki baraj kapaklarının açılması ve su seviyesinin yeniden yükselmesi nedeniyle otomobili sudan çıkarma çalışmasına ara verildi.

 Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AA

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