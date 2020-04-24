Süleyman Demirel'in manevi oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Nazmiye Demirel’in yanında büyüyen Nazmiye Demirel’in kardeşi Ali Çetin Şener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Demirel çifti Şener’i manevi oğulları olarak görüyordu.

Çetin’in haberini Doğru Yol Partili siyasetçi Muhsin Alnıaçık duyurdu. Alnıaçık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. “Hiç çocukları olmadığı için 8 yaşından itibaren Demirel çiftinin evinde, onların çocukları gibi büyüyen, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yani çocukluk ve gençlik yıllarını Güniz Sokak’ta geçiren, evlendiğinde bile Demirellerin ondan ayrı bir lokma yemeğin bile boğazlarından geçmediği için evine yemek gönderdikleri, Demirel’in, hesap kitap konularını teslim edecek kadar güvendiği kayınbirader Ali Çetin Şener tam da Demirellerin torun yerine koyup sevdikleri ikizlerin düğün hazırlıkları sırasında korona illetinden kurtulamayarak hayata veda etti.”

Şener’in cenazesi, eski Cumhurbaşkanı Demirel'in de anıtmezarının bulunduğu, memleketi İslamköy'de toprağa verildi. Cenazeye sadece birinci derece yakınları katıldı.

Cocuğunun düğün hazırlıklarını yaparken 2 hafta önce koronavirüse yakalanan Şener’in son günlerde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı belirtildi.