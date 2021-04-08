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Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak tweet! ''Uyyy Uyyy Uyyy''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Domuz Dağı'ndaki operasyona ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Domuz Dağı'ndaki operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.

Twitter'dan açıklama yapan Soylu, PKK terör örgütüne yönelik operasyon ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Uyyy Uyyy Uyyy. Şırnak domuz dağında 6 terörist, oldu 8. Biri de kıpkırmızı... Kahramanlar, Allah razı olsun, milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz."

Soylu'nun yaptığı paylaşıma göre etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ise kırmızı liste yer aldığı belirtildi.

Etiketler süleyman soylu tweet terör
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