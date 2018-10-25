Kılıçdaroğlu ile Kocaoğlu arasında sürpriz görüşme
Kılıçdaroğlu ile Kocaoğlu arasında sürpriz görüşme
Kar İstanbul'un kapısına dayandı ! İşte son durum...
Kar İstanbul'un kapısına dayandı ! İşte son durum...
Anlaşma tamam ! Türkiye ve ABD petrol arayacak
Anlaşma tamam ! Türkiye ve ABD petrol arayacak
Şeftali bahçesinde heyecanlandıran keşif ! Üzeri kapatıldı
Şeftali bahçesinde heyecanlandıran keşif ! Üzeri kapatıldı
Suudiler şimdi hapı yuttu ! Kaşıkçı cinayetinde flaş açıklama
Suudiler şimdi hapı yuttu ! Kaşıkçı cinayetinde flaş açıklama
Merkez Bankası faiz kararını verdi; işte doların ilk tepkisi
Merkez Bankası faiz kararını verdi; işte doların ilk tepkisi
AK Partililer karşı çıktı ama Erdoğan talimatı verdi
AK Partililer karşı çıktı ama Erdoğan talimatı verdi
Cezaevinde çırılçıplak soyulan genç kız intihar etti
Cezaevinde çırılçıplak soyulan genç kız intihar etti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Ekim 2018 18:43

Sultangazi'deki aracın içinden çıkanlar belli oldu

Yurt dışına giden bir konsolosluk görevlisinin eşyaları Sultangazi'de bulunan aracına bıraktığı belirlendi.

Sultangazi'deki aracın içinden çıkanlar belli oldu
A+ A-

Yurt dışına giden bir konsolosluk görevlisinin kişisel eşyalarını Sultangazi’de bulunan araca bıraktığı belirlendi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta inceleme yapılmıştı. Araç için olay yeri inceleme ekipleri gelmiş, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yapmıştı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından araçta inceleme yapılmıştı.

Konsolosluk aracında yurt dışına giden bir konsolosluk görevlisinin kişisel eşyalarının bulunduğu belirlendi.

sultangazi , araç , eşya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM