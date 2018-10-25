Sultangazi'deki aracın içinden çıkanlar belli oldu

Yurt dışına giden bir konsolosluk görevlisinin kişisel eşyalarını Sultangazi’de bulunan araca bıraktığı belirlendi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta inceleme yapılmıştı. Araç için olay yeri inceleme ekipleri gelmiş, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yapmıştı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından araçta inceleme yapılmıştı.

Konsolosluk aracında yurt dışına giden bir konsolosluk görevlisinin kişisel eşyalarının bulunduğu belirlendi.