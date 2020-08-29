Sultangazi'deki şüpheli ölümle ilgili inceleme

Olay, 50'inci Yıl Mahallesi 2 bin 74 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi.

Yaklaşık 5 ay önce kaçak olarak Türkiye'ye gelen Pakistan uyruklu 18 yaşındaki Karim Khan, Sultangazi'de yaşayan arkadaşlarının yanına yerleşti.

Bir tekstil atölyesinde çalışan Khan, 1 hafta önce nefes darlığı ve yüksek ateşten dolayı işten ayrılıp evde dinlenmeye başladı. Önceki gün fenalaşan genç, arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi yapılan Khan, daha sonra taburcu edildi. Sabah saatlerinde evde yeniden fenalaşan Khan, hayatını kaybetti.

İhbar üzerin polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Khan'ın gece saatlerinde nefes darlığı ve yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye gittiği bilgisini alan ekipler, koronavirüs şüphesi nedeniyle özel korunaklı kıyafet giydi.

Karim Khan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.