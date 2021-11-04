  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sümela Manastırı yeniden ziyarete kapatıldı

Sümela Manastırı yeniden ziyarete kapatıldı

Sümela Manastırı yeniden ziyarete kapatıldı

Sümela Manastırı 4’üncü kez ziyarete kapatıldı. Manastırın 31 Ocak 2022'de yeniden açılması planlanıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde restorasyon ve yamaç ıslah projesi kapsamında 5 yılda 3 kez ziyarete kapatılıp açılan Sümela Manastırı, giriş yamacındaki kaya kütlesinin çelik kazıklarla sabitleme çalışması yürütülmesi için yeniden ziyarete kapatıldı.

Kaya düşme riskine karşı 2015’te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019’da ziyarete açıldı. Endüstriyel dağcılar tarafından, taş düşmelerine karşı yamaçların çelik ağlarla örüldüğü manastır, 7 ay ziyarete açık kalarak, ikinci etap çalışmaları için Kasım 2019’da ziyarete kapatıldı. Manastır, ikinci etap çalışmalarının büyük oranda bitirilmesiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla bağlandığı törenle 28 Temmuz 2020’de ziyarete açıldı. 

Çalışmaların geri kalan kısmı tamamlanmak üzere manastırın kapıları, Kasım 2020’de tekrar ziyaretçilere kapatıldı. Çelik ağların yamaca serildiği ‘bohçalama’ sistemiyle korunan manastır, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 1 Temmuz 2021’de yeniden ziyarete açıldı.

YENİDEN KAPATILDI

Manastır, kaya sabitleme çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararıyla 1 Kasım 2021’de ziyarete kapatıldı. Tarihi yapı giriş üstündeki yamaçta bulunan kaya kütlesinin gövdesinin delinerek, 16 metre çelik kazıklarla kalıcı olarak sabitleneceği manastırın 31 Ocak 2022’de ziyarete açılacağı belirtildi.

 

Etiketler sümela manastırı tadilat ziyarete kapatıldı ziyaret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzmanlar uyardı; Sinovac aşısı olanlar dikkat:!
CHP'den Bakan Soylu'ya: ''Senin dizin Narcos''
A101 4 Kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Türkiye'de BioNTech aşısında 3. doz uygulaması başlıyor! İşte öncelikli gruplar
Erdoğan'ın tartışılan yürüyüşünün sebebi açıklandı
10 yaşındaki kız çocuğunu borç yüzünden sattılar
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: ''AK Parti dışında umut görülen bir parti yok''
Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye olay sözler: ''Bari hiç konuşmayın!''
Son anket açıklandı: Artık AK Partili seçmen ''Erdoğan ne yapsa evet'' demiyor
MasterChef Türkiye'de ''maaş'' krizi için ilk açıklama: Müthiş 3'lü dağılabilacak mı ?