Sümela Manastırı yeniden ziyarete kapatıldı

Sümela Manastırı 4’üncü kez ziyarete kapatıldı. Manastırın 31 Ocak 2022'de yeniden açılması planlanıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde restorasyon ve yamaç ıslah projesi kapsamında 5 yılda 3 kez ziyarete kapatılıp açılan Sümela Manastırı, giriş yamacındaki kaya kütlesinin çelik kazıklarla sabitleme çalışması yürütülmesi için yeniden ziyarete kapatıldı.

Kaya düşme riskine karşı 2015’te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019’da ziyarete açıldı. Endüstriyel dağcılar tarafından, taş düşmelerine karşı yamaçların çelik ağlarla örüldüğü manastır, 7 ay ziyarete açık kalarak, ikinci etap çalışmaları için Kasım 2019’da ziyarete kapatıldı. Manastır, ikinci etap çalışmalarının büyük oranda bitirilmesiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla bağlandığı törenle 28 Temmuz 2020’de ziyarete açıldı.

Çalışmaların geri kalan kısmı tamamlanmak üzere manastırın kapıları, Kasım 2020’de tekrar ziyaretçilere kapatıldı. Çelik ağların yamaca serildiği ‘bohçalama’ sistemiyle korunan manastır, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 1 Temmuz 2021’de yeniden ziyarete açıldı.

YENİDEN KAPATILDI

Manastır, kaya sabitleme çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararıyla 1 Kasım 2021’de ziyarete kapatıldı. Tarihi yapı giriş üstündeki yamaçta bulunan kaya kütlesinin gövdesinin delinerek, 16 metre çelik kazıklarla kalıcı olarak sabitleneceği manastırın 31 Ocak 2022’de ziyarete açılacağı belirtildi.