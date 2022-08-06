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Sungun Babacan hayatını kaybetti

Sungun Babacan hayatını kaybetti

Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan 63 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti. Babacan dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat vermişti. 63 yaşında hayatını kaybeden Babacan, Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarının başında geliyordu...

Sungun Babacan kimdir?

Babacan, Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ardından meslek yaşamına TRT’de başladı.

1980’li yılların ortalarında TRT’de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı. Birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi.

Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson Babacan'ın sesiyle hayat verdiği öktörler arasında.

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