Süper Loto 13 Temmuz çekilişinde büyük ikramiye devretti

Süper Loto sonucuna göre bu haftanın kazandıran numaraları; 24, 27, 28, 36, 39 ve 40 oldu. Süper Loto sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 438 bin 999 lira haftaya devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 508'inci hafta çekilişi yapıldı. Süper Loto sonucuna göre bu haftanın kazandıran numaraları; 24, 27, 28, 36, 39 ve 40 oldu. Süper Loto sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 438 bin 999 lira haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 438 bin 999 lira 71 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 12 bin 437'şer lira, 4 bilen 2 bin 581 kişi 186 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 53 bin 185 kişi 15 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 758 bin 774 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 270 bin 885 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 710 bin 616 lira 49 kuruş kamuya aktarılacak.