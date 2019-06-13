Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'nun 13 Haziran tarihli sonuçları belli oldu. 7 haftadır devreden Süper Loto'da 22 milyon 527 bin TL sahibini buldu. Dev ikramiye Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine çıktı. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı?

Süper Loto'nun 13 Haziran 2019 tarihli sonuçları, noter huzurunda düzenlenen kuranın ardından açıklandı. Saat 21:15'te yapılan çekiliş ile Süper Loto oyununun 608'nci hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Süper Loto sonuçları MPİ'nin internet sitesinden vatandaşların erişimine açıldı. Şans oyunu meraklılarının oynadığı Süper Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devretmişti. Peki, 7 haftadır devreden Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

13 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Saat 21.15'te MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto canlı çekilişi yapıldı. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Loto'nun 13 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;

14,18,20,38,41,50

SÜPER LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 80 kişi 8 bin 674 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 200 kişi 179 lira 35'er kuruş, 3 bilen 88 bin 817 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte, toplam 2 milyon 717 bin 341 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 914 bin 147 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 662 lira kamuya aktarıldı.