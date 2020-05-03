Süper Loto çekilişinde tartışma yaratan görüntüler!

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde tartışma yaratacak bir gelişme yaşandı.

Süper Loto'nun 25 Nisan 2020 tarihindeki çekilişinde 100 bin liralık ikramiye için toplar, karıştırma küresinden düşerken son hanenin bulunduğu küreden sepete 2 top birden düştü.

Kürenin başındaki görevli yetkililere durumu el hareketleriyle izah etti ancak ardından düşen toplardan, rastgele birini seçti.

Görevli, 4 rakamını seçip gösterirken, böylece 100 bin lira kazanan şanslı numara "386704" olarak belirlendi.

Söz konusu çekiliş, Milli Piyango tarafından iptal edilmez veya tekrar edilmezken olayla ilgili bir açıklama da yapılmadı.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

Milli Piyango, Türkiye Varlık Fonu tarafından özelleştirilmişti. Kurumda Sisal-Şans ortak girişim grubunda Demirören Grubu'nun yüzde 51, İtalyan Sisal'ın ise yüzde 49 ortaklığı bulunuyor.

Demirören Grubu daha önce de ABD'li Scientific Games ile ortaklaşa İddaa ihalesini kazanmıştı.