Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte kazandıran numaralar

Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.15 itibariyle açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ)'nin en çok kazandıran ve en çok devreden şans oyunu Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak konusu...

İşte 24 Mayıs Süper Loto sonucu



Süper Loto 24 Mayıs sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ)’nin Ankara Balgat’taki merkezinde yapılan Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 5 milyon 334 bin 122 lira, büyük ikramiye tutarı ise 3 milyon 221 bin 536 lira olarak açıklandı.

Geçtiğimiz hafta (17 Mayıs) çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti.

24 Mayıs tarihli Süper Loto çekiliş sonucu şöyle: