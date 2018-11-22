Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte numaralar...

Süper Loto'da haftanın çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Geçtiğimiz haftadan devri olmayan Süper Loto çekilişi saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi tarafından çekildi. İşte Süper Loto'da merakla beklenen haftanın sonuçları...



22 Kasım Süper Loto sonuçları belli oldu. Her Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde yine milyonlarca vatandaşımız şansını denedi. Peki bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte Süper Loto'da haftanın sonuçları...

22 KASIM 2018 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1, 4, 24, 39, 47, 51