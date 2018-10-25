Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar
Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar
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  3. 25 Ekim 2018 23:23

Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar

Haftalardır üst üste devreden büyük ikramiye tutarı 20 milyon lirayı aşan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar
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Süper Loto sonuçları açıklandı... 9 hafta üst üste devreden büyük ikramiye tutarı 20 milyon lirayı aşmıştı. Bu nedenle şans oyunu tutkunlarının gözü 25 Ekim Süper Loto sonuçlarına çevrilmişti. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları 25 Ekim belli oldu... Süper Loto'da 10 haftadır devreden 24,5 milyon liralık ikramiye Balıkesir Burhaniye'ye çıktı.

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 24 milyon 541 bin TL belirledi. 9 haftadır devreden Süper Loto’da bu hafta büyük ikramiye sahibini bulacak mı heyecanla bekleniyor. Süper Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devir devam edecek. İşte 25 Ekim Süper Loto sonuçları…

25 EKİM SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda Süper Loto çekilişi tamamlandı:

10, 18, 22, 26, 28, 32

24,5 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE BALIKESİR'E ÇIKTI

Süper Loto'da 24,5 milyon liralık ikramiye Balıkesir Burhaniye'ye çıktı.

Süper Loto'da 6 bilen bir kişi 24.541.046 TL, 5 bilen 139 kişi 9.401 TL, 4 bilen 8.466 kişi 165,60 TL 3 bilen 169.516 kişi 14,30 TL kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

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