Süper Loto sonuçları belli oldu

Süper Loto'nun dün akşam gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar 5, 12, 37, 42, 44 ve 60 oldu.

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 5, 12, 37, 42, 44 ve 60 oldu.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.