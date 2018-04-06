Süper teşvik paketi için son 3 gün ! Erdoğan açıklayacak
Süper teşvik paketi için son 3 gün ! Erdoğan açıklayacak
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı
Valilikten son uyarı: Bir an önce söktürün
Valilikten son uyarı: Bir an önce söktürün
İneğini satıp havayolu şirketi kurdu !
İneğini satıp havayolu şirketi kurdu !
Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangının nedeni belli oldu !
Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangının nedeni belli oldu !
Taksiler üçüncü havalimanına giremeyecek mi ?
Taksiler üçüncü havalimanına giremeyecek mi ?
Rusya'dan sürpriz açıklama: Akkuyu için yatırımcı çıkmazsa...
Rusya'dan sürpriz açıklama: Akkuyu için yatırımcı çıkmazsa...
TSK, 3 bin 560 astsubay alacak
TSK, 3 bin 560 astsubay alacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Nisan 2018 16:36

Süper teşvik paketi için son 3 gün ! Erdoğan açıklayacak

128 milyar liraya ulaşan yatırımlar için verilecek teşvik paketini Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Nisan'da açıklayacak.

Süper teşvik paketi için son 3 gün ! Erdoğan açıklayacak
A+ A-

128 milyar liraya ulaşan yatırımlar için verilecek süper teşvik paketi 9 Nisan`da açıklanıyor.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, toplam tutarı 128 milyar liraya ulaşan yatırımlar için verileceğini bildirdiği 23 proje ile ilgili teşviklerin 9 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması planlanıyor.

Daha önce iki kez ertelenen törende 7 sektördeki projelere teşvikler duyurulacak. Projelerde başı petro kimya alanı oluşturacak. Ayrıca ilaç, tarım ve sağlık alanlarında projelere destek sağlanacak.

28 Mart'ta "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Stratejik yatırım türünden 128 milyar TL yatırım teşviğini onayladık, bunu önümüzdeki günlerde paylaşacağız. 2017'de yaptığımız gibi ekonomi ile ilgili kapsamlı bir eylem planı hazırladık. Amacımız yatırımcıların işini kolaylaştırmak" demişti.

binali yıldırım , yatırım , erdoğan , teşvik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM