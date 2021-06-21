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  3. Süre doluyor... Nüfus cüzdanını yenilemeyen KKTC'ye giremeyecek!

Süre doluyor... Nüfus cüzdanını yenilemeyen KKTC'ye giremeyecek

Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyeceği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.

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