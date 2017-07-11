Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin İlçesi'ne komşu Kilis sınırına askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.



Suriye'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin'e komşu olan Kilis'e, sabah saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı. Askeri malzemelerin bulunduğu kamyonlar, güvenlik önlemleri arasında sınır hattındaki 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’na götürüldü. Askeri araç ve personellerin sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.















