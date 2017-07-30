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  3. 30 Temmuz 2017 09:50

Suriye sınırında casus kuş vuruldu

Hatay sınırında, Suriye tarafında üzerine kamera ve çip yerleştirilen ''casus kuş'' ele geçirildi.

Suriye sınırında casus kuş vuruldu
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Hatay sınırında bulunan Suriye’nin İdlip şehri kırsalında, üzerinde kamera ve çip bulunan kuş ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin İdlip kırsalında bulunan ÖSO birlikleri, havada uçan değişik bir kuş gördüler. kuşun her gün sürekli aynı bölge üzerinde uçuyor olması, bölgede bulunan muhaliflerin dikkatini çekti. açılan ateş sonucu ölü olarak ele geçirilen kuşun üzerinde kamera ve çip olduğunu gördüler. ilk inceleme sonucunda ele geçirilen malzeme ve kuşun israil menşeili olduğunu gördüler. ele geçirilen kuşun kim tarafından ne için bölgeye gönderildiği ve bölgede başka olup olmadığı araştırılıyor.

İHA

casus kuş , sınır
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