  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Suriye sınırında orman yangını

Suriye sınırında orman yangını

Suriye sınırında orman yangını
Güncelleme:

Hatay'ın Suriye sınırına yakın noktada çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrola altına alındı.

Yayladağı ilçesinde Suriye sınırına yakın bir noktada saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 5 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 6 su tankıyla müdahale ettiği yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. 

DHA

text-ad
Etiketler hatay suriye sınırı orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oyuncu Sibel Kekilli'den sürpriz Türkiye kararı Ünlü oyuncu Sibel Kekilli'den sürpriz Türkiye kararı Otomobille polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten çıkanlar şoke etti Otomobille polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten çıkanlar şoke etti Düğünden çıkan yaşlı adamın feci ölümü! Düğünden çıkan yaşlı adamın feci ölümü! AK Parti'den ihracı istenen Mücahit Birinci istifa etti AK Parti'den ihracı istenen Mücahit Birinci istifa etti Atatürk düşmanı Furkan Bölükbaşı'na çifte şok! Atatürk düşmanı Furkan Bölükbaşı'na çifte şok! First Lady Melina Trump'tan Putin'e mektup First Lady Melina Trump'tan Putin'e mektup Hasattan vazgeçti, vatandaşlara ücretsiz dağıttı Hasattan vazgeçti, vatandaşlara ücretsiz dağıttı Günde 20 farklı ilaç kullanan hasta ölümden döndü Günde 20 farklı ilaç kullanan hasta ölümden döndü Muhasebeci kasayı boşaltıp kayıplara karıştı! Muhasebeci kasayı boşaltıp kayıplara karıştı! Elinde satırla sokağa çıkıp ortalığı birbirine kattı Elinde satırla sokağa çıkıp ortalığı birbirine kattı
Tıp literatürüne girecek olay! Hırsız elini ısırdı, az kalsın kolunu kaybediyordu Tıp literatürüne girecek olay! Hırsız elini ısırdı, az kalsın kolunu kaybediyordu Atatürk vasiyetini burada yazdı... Ziyaretçi akınına uğruyor! Atatürk vasiyetini burada yazdı... Ziyaretçi akınına uğruyor! 16 seçim anketinin ortalaması belli oldu 16 seçim anketinin ortalaması belli oldu İstanbul'da taksici cinayeti! İstanbul'da taksici cinayeti! Jandarmadan film gibi operasyon: Vale kılığına girip suçüstü yakaladılar Jandarmadan film gibi operasyon: Vale kılığına girip suçüstü yakaladılar Yeni makam aracı tepki çeken belediye başkanından geri adım Yeni makam aracı tepki çeken belediye başkanından geri adım Eşini ve kuyumcu dükkanını 14 yaşındaki tetikçilere kurşunlattı! Eşini ve kuyumcu dükkanını 14 yaşındaki tetikçilere kurşunlattı! Nurgül Yeşilçay'ın ''Sedat Peker'' paylaşımı gündem oldu Nurgül Yeşilçay'ın ''Sedat Peker'' paylaşımı gündem oldu Ünlü oyuncu, Özlem Çerçioğlu'nun müstakbel gelini çıktı Ünlü oyuncu, Özlem Çerçioğlu'nun müstakbel gelini çıktı Türkiye'nin tatil cennetinde skandal görüntüler Türkiye'nin tatil cennetinde skandal görüntüler