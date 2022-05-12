Suriye sınırındaki hudut karakoluna saldırı: 4 asker, 1 sivil yaralı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu’na havan mermileri düştü. Saldırı sonucunda 4 asker ve 1 sivil yaralandı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu’na havan mermileri düştü.

Gaziantep’in Karkamış ilçesine son yarım saat içerisinde 10’u aşkın havan mermisi düştü. Havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu’na isabet ederken, karakoldaki 4 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Suriye’den gönderilen havan mermileri Gaziantep’in Karkamış ilçesine düştü. Son yarım saat içerisinde 10’u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken, bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu’na isabet etti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Köprübaşı Hudut Karakolu’na havan mermilerinin düşmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye’nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır."

"Yaralılarımız derhâl hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."

4 ASKER YARALANDI

Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi. Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.